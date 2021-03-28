Какого провайдера выбрать?

Лучший способ подключить качественный Интернет — найти хорошего провайдера. Как это сделать, когда все предложения похожи? Используйте опыт других людей. Рейтинг формируется пользователями (вы сами можете поставить оценку любому провайдеру), поэтому данные цифры довольно объективно отражают ситуацию.

Кроме этого, иногда лучший провайдер тот, который стоит дешевле. Если у вас нет жёстких требований к непрерывности соединения 24/7, просто выберите самый дешёвый тариф — сделать это можно внутри страницы провайдера. Или в общем списке тарифов.