|Провайдер
|Рейтинг и отзывы
|Тарифы
|
|
МГТС
МТС Home
|
7.2
|
|
2КОМ
|
7.1
|
|
Акадо Телеком
|
6.9
|
|
Инетком
|
6.8
|
|
Ростелеком
|
6.8
|
|
Билайн
Домашний интернет
|
6.6
|
|
Мегафон
Домашний интернет
|
6.3
|
|
NetByNet
WiFire, Мегафон
Поглощён
|
6.3
|
|
ТТК
ТрансТелеКом
|
6.1
|
|
Марьино.net
|
6.0
|
|
Кибер-Телеком
|
6.0
|
|
Квидекс
|
6.0
|
|
GTnet
|
5.9
|
|
SumTel
Самтел
Поглощён
|
5.9
|
|
Ланпорт
|
5.9
|
|
Алмател
|
5.9
|
|
Интеллект НЭТ
|
5.8
|
|
Virgin Connect
Смайл
|
5.8
|
|
UCA Networks
|
5.8
|
|
Астэйс-Телеком
|
5.8
|
|
Мосинтер
|
5.8
|
|
Неторн
|
5.8
|
|
ЛантеК
|
5.8
|
|
Зеленая точка
|
5.7
|
|
Qwerty
|
5.7
|
|
Seven Sky
|
5.7
|
|
Люби
|
5.7
|
|
М9ком
|
5.7
|
|
Моснет
|
5.7
|
|
Эконотел
Поглощён
|
5.7
|
|
LinkLine
|
5.7
|
|
Геликон
|
5.7
|
|
Citytelecom
Ситителеком
|
5.6
|
|
TEL
|
5.6
|
|
iFlat
|
5.6
|
|
Домолан
|
5.6
|
|
Интернет Космос
|
5.6
|
|
CLN
|
5.6
|
|
Домоком
|
5.6
|
|
Цифра-1
|
5.6
|
|
Голнет Телеком
|
5.5
|
|
КоптевоНет
|
5.5
|
|
Лайфлинк
|
5.5
|
|
НТК
Ногинская Телекоммуникационная Компания
Поглощён
|
5.5
|
|
Ропнет
|
5.5
|
|
РосФонДом
|
5.5
|
|
Телеком Центр
|
5.5
|
|
ТелИнКом
|
5.5
|
|
Starlink
|
5.5
|
|
PSK-Net
|
5.5
|
|
НТСИ Телеком
|
5.4
|
|
RiNet
Ринет
|
5.3
|
|
Экотелеком
|
5.3
|
|
CDT
|
5.3
|
|
Тушино Телеком
|
5.2
|
|
Энерджи Телеком
|
5.1
|
|
Макстел
|
5.1
|
|
Инфосет-Ком
|
5.0
|
|
GoodPeople
|
5.0
|
|
АПМ Телеком
|
5.0
|
|
HNT
Home Net Telecom
|
4.9
|
|
Комитен Ритейл
|
4.9
|
|
ForceLine
|
4.9
|
|
VeeLAN
|
4.9
|
|
Наука-связь
Nauka
|
4.8
|
|
Связьинформ
|
4.8
|
|
Омега Коннект
|
4.8
|
|
Кредо-Телеком
|
4.8
|
|
Butovonet
|
4.7
|
|
Комплат
|
4.7
|
|
МультиЛайн
|
4.7
|
|
Элвис-Телеком
|
4.7
|
|
Радио-Линк
|
4.7
|
|
Binet
|
4.6
|
|
Degunino.net
|
4.6
|
|
DNlab
|
4.6
|
|
Moscow-Telecom
|
4.6
|
|
МетроНет
|
4.6
|
|
Эксперт Телеком
|
4.5
|
|
PriorLink
|
4.5
|
|
Interlan
|
4.5
|
|
Telecom TZ
|
4.5
|
|
МневникиОнлайн
|
4.5
|
|
МосЛайн
|
4.5
|
|
Стальнет
|
4.5
|
|
Авелаком
|
4.3
|
|
Utex
Ютэкс
|
4.3
|
|
Меганет
|
4.1
|
|
СЗТК
|
3.9
|
|
Global Home
|
3.9
|
|
ДС-Связь
|
3.9
|
|
Глобал Телеком Строй
Закрыт
|
3.6
|
|
Мортон Телеком
|
3.6
|
|
Облтелеком
|
3.5
|
|
Электронный Щит
|
3.1
|
|
Maverick
|
3.0
|
|
Gelios.net
|
2.7
|
|
Газпром Телеком
|
2.7
|
|
АСВТ
|
2.5
|
|
Единая Сетевая Компания
ЕСК
|
2.0
|
|
MyLink
МайЛинк
|
—
|
|
OnLime
ОнЛайм
Поглощён
|
—
|
|
ЛОИС-нэт
|
—
|
|
Мегабит
|
—
|
|
Первый Телеком
|
—
|
|
СВС-Телеком
|
—
|
|
AveTel
|
—
|
|
BSI
|
—
|
|
COM-VIP
|
—
|
|
Corero-Telecom
|
—
|
|
CWN
|
—
|
|
DataForce
|
—
|
|
Dom-Polycomm
|
—
|
|
EuroCom
|
—
|
|
Fresh
|
—
|
|
GreenHosting
|
—
|
|
Kamsan.net
|
—
|
|
LabComputers
|
—
|
|
Lantech
|
—
|
|
MRNext
|
—
|
|
MTW.RU
|
—
|
|
Neo Communications
|
—
|
|
NK-Net
|
—
|
|
NLine
|
—
|
|
NorthNet
|
—
|
|
Optic-inet
|
—
|
|
Quickline
|
—
|
|
Skyline
|
—
|
|
Utech
|
—
|
|
Verbeta Telecom
|
—
|
|
VNeT
|
—
|
|
Westlan
|
—
|
|
АТС-Телеком
|
—
|
|
Битрейс Телеком
|
—
|
|
Веллес Телеком
|
—
|
|
Велнет Телеком
|
—
|
|
ГеоТелекоммуникации
|
—
|
|
Голд Телеком
|
—
|
|
Дальняя Связь
Поглощён
|
—
|
|
Департамент Информационных Технологий
|
—
|
|
Интегральные Телесистемы
|
—
|
|
Инт-Тел
|
—
|
|
Квадро-Телеком М
|
—
|
|
Коннектика
|
—
|
|
Лан-Линк
|
—
|
|
ММТелеком
|
—
|
|
Моссвязь
|
—
|
|
НВТ
|
—
|
|
Нетфорт
|
—
|
|
Нэтлайн
|
—
|
|
Облком
|
—
|
|
Округтелеком
|
—
|
|
ОнПлюс
|
—
|
|
Поликварт-Телеком
|
—
|
|
Проф-Комм
|
—
|
|
Процентр
|
—
|
|
РингТел
|
—
|
|
РТКОММ
|
—
|
|
РТС Телеком
|
—
|
|
РЦ Связь
|
—
|
|
Севернет
|
—
|
|
СитиЛан
|
—
|
|
СИТС
|
—
|
|
Славинтел
|
—
|
|
СТК
Столичная Телекоммуникационная Компания
|
—
|
|
Ташир Телеком
|
—
|
|
Теленэт
|
—
|
|
Теле.Ру
|
—
|
|
ТелИнТел
|
—
|
|
Терабит
|
—
|
|
ТК Центросвязь
|
—
|
|
ТрансТелеком
|
—
|
|
Ультима
|
—
|
|
Умные Сети
|
—
|
|
Ясенево Онлайн
|
—
Переезжали на другое место, проблем с переподключением не возникло, через техподдержку все решили. на новом месте интернет стабильный как и был
Отвратительный сервис. Дождаться мастера или согласовать время просто невозможно. Купить роутер за 5200 и интернет стал отваливаться каждый день. Хочу согласовать время прихода мастера, ответ-не скажу сейчас ничего точно, ближе к делу будет ясно 😳
Последние полмесяца работа интернета очень плохая, зависает, отключается и дозвониться невозможно😡 ответ- временно не доступен…. Или для абонента данной вид связи не доступен…. Это как понимать. Искать срочно нового провайдера? Деньги платить приходится двойной тариф в телефоне… И вам. За что?
Никаких проблем. И интернет и кино от вайфай. За 960руб/мес. Вполне.
Интернет быстрый! Ребята – молодцы! Цена хорошая!В Троицке рекомендую.
примерно с месяц снизилась скорость периодически падает до 50 скорость 100 м б оговоренная в договоре не бывает никогда постоянные отговорки вместо выполнения договора оценка 2
В 2020 году содрали с нас 60000 за якобы выделенную линию, включая тарелку, которая стоит макс 20000 руб.
В 2022 владельца компании якобы обобрали. Как это будет сегодня, никто не знает.
Mamatova Mohigul
Та же проблема, что и у предыдущего оратора. 2 апреля поломка на их оборудовании, 3 апреля назначили выезд мастера на 6 апреля. 6 апреля мастер не сумел попасть в большой многоквартирный дом, видимо мастерами у них пятилетние дети. Предложили повторный вызов на 10 апреля. До свиданья
Отвратительный провайдер, скорость интернета в 3 раза отличается от заявленной, т. Е. Никакая, пишут одно-по факту совершенно не то, ПЕРЕСТАНЬТЕ ОБМАНЫВАТЬ